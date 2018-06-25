Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.
Abdullah Gül'den Erdoğan'a tebrik telefonu
Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.
25 Haziran 2018 Pazartesi 16:31
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