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ABD’nin zırhlı aracı Kamışlı'da görüntülendi
SURİYE'nin Kamışlı kentinde ABD zırhlı askeri aracı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD'nin zırhlı aracı görüntülendi. Aracın bir süre önce ABD'nin...
GENEL 02.11.2019, 15:36
SURİYE'nin Kamışlı kentinde ABD zırhlı askeri aracı Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD'nin zırhlı aracı görüntülendi. Aracın bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'ye terör örgütü YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi. Nusaybin'den görüntülenen zırhlı araç bir süre sonra gözden kayboldu. ’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD’liler Kamışlı’dan çekildikten bir süre sonra bölgeye geri döndü. Görüntülenen bu araçları ise ABD’lilerin kullanıyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD'nin zırhlı aracı görüntülendi. Aracın bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'ye terör örgütü YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi. Nusaybin'den görüntülenen zırhlı araç bir süre sonra gözden kayboldu. ’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ABD’liler Kamışlı’dan çekildikten bir süre sonra bölgeye geri döndü. Görüntülenen bu araçları ise ABD’lilerin kullanıyor olabileceği değerlendirmesi yapıldı.
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