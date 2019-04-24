ABD’de tarih yazan Türk öğrenciler İstanbul’da

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () - ABD'nin Houston kentinde düzenlenen FRC Dünya Şampiyonası'nda en iyi üç takımından biri olma unvanını kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Robotik takımı INTEGRA-3646, bugüne kadar robotik takımlarının alabileceği en büyük 2 ödülle İstanbul’a döndü.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı Integra-3646, dünyanın en prestijli yarışmasında 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarıştığı FRC Dünya Şampiyonasında 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu. Bu yıl “Uzay” konusunun ele alındığı yarışmada Robotik takımı temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler. 17 kişiden oluşan ve 12'si kız olan INTEGRA-3646 takımı, bu sene elde ettiği başarıyla kız öğrencilerin her alanda başarılı olabileceğinin de mesajını verdi. Yarışmada büyük bir başarı elde eden Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı Integra-3646, 23 Nisan’da 18.00'de Houston'dan İstanbul'a geldi.

DİĞER TAKIMLAR İÇİN YOL HAZIRLIYORUZ

FRC Dünya Şampiyonası'nda hem proje dalında hem de robotik dalında büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden takım üyesi Elif Tuncer, "Biz Türk bayrağını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını gururla taşıyan gençleriz. Bizim yaş grubumuzdaki lise öğrencilerinin böyle bir fırsat edinmiş olması kendisinin sayesindedir. Turnuvada her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Yıldızlarına çok teşekkür ediyoruz. Kızların her alanda bilimde, Fende, teknolojide yer almasını sağlamak ien önde gelen destekçilerimiz onlar oldu. Biz Türk gençleri olarak sadece bu takımın değil, ülkenin geride kalan tüm robotik takımlarının da adım atabileceği bir yol hazırlıyoruz. Bizler aynı zamanda İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Robotik olmak üzere 2 dersin müfredatını ve ders kitaplarını yazarak Talim Terbiye Kurulu onayı ile MEB’in seçmeli dersler havuzuna güncel disiplinlerden oluşan katkıda bulunduk. dedi.

Takımın diğer öğrencilerinden Kuzey Yıldız ise, "Her sene yarışma ile birlikte yeni kurallar açıklanıyor. Bu seneki kural içerisinde 56 kiloluk bir robot hazırlamak vardı. Bizim robotumuz şu ana kadar Türkiye'nin herhangi bir takımın gidemediği Einstein finallerine kadar çıkabildi. Ve şu an üzerimizdeki madalya sadece bizim takımımızda var.

Integra-3646 robotik takımı koçu Anıl Cici bu sene Türkiye'deki turnuvalar dahil 10 kupa kazandıklarını hatırlatarak, Houston'daki Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attıklarını ve Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BU TÜRKİYE'NİN PROJESİ

Büyük bir başarı ile Türkiye'ye dönmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden okul müdürü Tolga Yıldız, NASA'nın desteklediği takımlardan daha çok puan elde eden öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Yıldız, "Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak 2006 yılında açtığımız bu okulu her sene daha da ileriye götürüyoruz. Bu bizim kurumumuzun değil Türkiye'nin projesi. İşte sonuç ortada. Daha da iyi işler yapacağız. Bu seneki ekibin birçoğu kızlardan oluşuyor. Fırsat verildiğinde kızlar en iyisini yaparlar. İşte bu grupta Türkiye'ye iki dalda en prestijli kupasını buraya getirdiler. Bütün Türkiye'ye hayırlı olsun" diye konuştu.

KUYU KÖPEĞİN KURTARILMASIYLA GÜNDEME GELDİLER

70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpeğin kurtarılmasıyla gündeme gelen Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı INTEGRA 3646, 2016 yılında katıldığı New York City Bölgesel Turnuvası’nda “Chairman’s Award”u kazanarak, bu ödülü kazanan ilk Türk takımı oldu. 2017 yılında ise INTEGRA 3646, 4000 takımın katıldığı FIRST Robotics Competition’da bir ABD’li ve bir Avustralyalı takım ile en başarılı ilk üç takım arasına girerek “Chairman’s Award Finalist” unvanı ile elde etti.

(FOTOĞRAFLI)

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