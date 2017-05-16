ABD'ye tepki için aldığı ödülleri çöpe attı

Muzaffer NAL/BOLVADİN (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin İlçesi'nde emekli hava astsubay 4 çocuk babası 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'de görev yaparken ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden aldığı ödül ve takdir belgesini, bu ülkenin terör örgütlerine desteğine tepki için çöpe attı.

Bolvadin'de oturan emekli hava astsubay Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin YPG ve PYD terör örgütlerine destek vermesine tepki için bireysel bir eylem yaptı. 1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde görev yaptığı sırada ABD Hava Kuvvetleri yetkililerince kendisine verilen ödül ve takdir belgelerini tepki için çöpe atan Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin yaptığının dostluğa sığmadığını söyledi.

"2 SENEYE YAKIN ÇALIŞMALARIM OLDU"

Bolvadin Şehitliği'ni ziyaret eden Koyuncu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 yıl görev yaptığını belirterek, "1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin hava kuvvetlerinde 2 seneye yakın çalışmalarım oldu. Bu çalışmalarımızın amacı ABD Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki dostluğun perçinlenmesi amacıylaydı. Biz iyi niyetimizle onlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

ABD'nin YPG, PYD ve PKK'ya verdiği desteğin kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan Koyuncu, şunları söyledi:

"Bizler onların bu tür gövde gösterilerinden hiçbir zaman rahatsız değiliz. Biz onların hepsinin hakkından geliriz. Türk milleti Allah'ın izniyle hepsinin hakkından gelecektir. Bunları bu coğrafyadan gönderecektir. Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir. Bu şehitler burada vatanımız, milletimizin selameti için şehit olmuşlardır. Bu bakımdan ABD'den getirmiş olduğum taltifleri, ödülleri, dostluk belgelerini hepsini topladım, hatıralarımın içerisinden çıkararak çöplüğe attım. Neden? Çünkü PKK ile birlikte olmaları beni gerçekten rahatsız etti. Benim şehitlerim burada yatarken, onların PKK ile işbirliği yapması dostluğa hiçbir zaman uymamaktadır. Bu bakımdan çöpe attığım için gayet müsterihim."

Hasan Hüseyin Koyuncu daha sonra şehitler için dua etti.

FOTOĞRAFLI