"ABD yaptırımları Türkiye'yi etkilemez"

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinden sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilerek ev hapsine alınması Türkiye ile ABD arasında gerginliğe neden oldu.ABD Başkanı Trump'ın Twitter üzerinden açıkladığı yaptırım tehditlerinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "ABD kavram kargaşası yaratıyor. Ülkemiz G20 ülkesi, kendi kendine üretim yapan, yeni teknolojileri ile ayakta duran bir ülke. ABD'ye bağımlı değiliz. Ekonomik bağlantımız Avrupa ile daha fazla bu yaptırım kararı Almanya'dan gelse bizi çok daha fazla etkilerdi" dedi.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrildi. ABD Başkanı Trump, papaz Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye "büyük yaptırımlar" uygulayacaklarını açıkladı.

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise karara sert tepki göstererek, "'Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz'' dedi. Ayrıca, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Senatör Bob Corker ile Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak iki partili yasa tasarısının komitede kabul edildiğini açıkladı.

"YAPTIRIMLARIN KALICI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Trump'ın bu çıkışlarına alışkın olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Apak, "Önce bir şey söylüyor sonra vazgeçiyor. Bu yaptırımların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Amerika'nın Türkiye'de yatırımları zaten çok fazla yok. O yüzden yaptırımların çok fazla etkili olacağını zannetmiyorum. Amerika'dan fazla bir ithalat yapmıyoruz. Genelde hububat ve silah alıyoruz. Hububatı her yerden alabiliriz. Bize yapılacak en büyük ambargo silah alımları olabilir. Silah alımında ufak tefek gecikmeler olabilir.Bunlara da ABD müdahale ederse en büyük gelir kaynağı olumsuz etkilemiş olacak" dedi.

"ABD KAVRAM KARGAŞASI YARATIYOR"

ABD hükümetinin özel sektörler kuruluşlarına 'kredileri kes' diyemeyeceğini belirten Prof. Dr. Apak, "Öyle bir şey yok, müdahale edemez. Yatırım bankalarının Türkiye'de yaptığı birçok proje var. Bence ABD kavram kargaşası yaratıyor, çünkü hükümet sadece düzenleyici rolü izliyor, finans sektörüne karışmıyor. Dolayısıyla yaptırım uygulayamaz" diye konuştu.

"ABD ÖZEL SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENECEKTİR"

ABD'de finans sektörünü özel sektörün yönettiğini dile getiren Prof. Dr. Apak, şunları söyledi:

"Burada serbest rekabet ve kar amacı olduğundan merkez bankasına, finans ve bankacılık sektörüne ve borsaya müdahale mümkün değildir. ABD yatırımlarını garanti eden OPIC(Overseas Private Investments Corperation) ve GSM (Amerika Hububat İhtiyaçları) için kurulmuş finans kuruluşu limitleri risk var diyerek indirilebilir. Fakat bu da ABD özel sektörünü olumsuz etkileyeceği için bu konularda da müdahale mümkün değildir. ABD Eximbank’ın Türkiye için desteklediği ihracat teşvikleri de özel sektörü olumsuz etkileyeceği için bu yaptırımları yapmak ABD ekonomisini olumsuz etkileyecektir. ABD en büyük ortağı olduğu Dünya Bankası kriterlerinide Uluslararası Kamu oyuna haklı bir sebep olmadan kabul ettiremez. Çünkü Türkiye Uluslararası finansal taahhütlerini yerine getirmektedir. IMF ile stand – by anlaşmamız yoktur. Normal raporlama devam etmektedir.Krediler ile ilgili bu gelişmeler Halk bankası ve Hakan Atilla davasını da etkilemez"

"GERGİNLİK TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEMEZ"

Gerginliğin çok uzun sürmeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Apak, "ABD'nin en büyük ortağı, Dünya Bankası ve IMF, Türkiye Dünya Bankası'ndan en çok kredi kullanan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. IMF ile anlaşmamız olmadığı için bizi etkilemez. Ama ABD yaptırım kararı alıp da Dünya Bankası ve IMF üzerinde kullanamıyor. Bu gerginliğin çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çeşitli anlaşmalar var, kısa sürede halledilir. Gerginlik geniş boyutlu Türkiye ekonomisini etkileyecek bir şey de değil" ifadelerini kulandı.

"ABD'YE BAĞIMLI DEĞİLİZ"

Türkiye'nin ayakta kalacağına dikkat çeken Prof. Dr. Apak, "Ülkemiz ayrıca G20 ülkesi, kendi kendine üretimin yapan, yeni teknolojileri ve ayakta duran bir ülke. ABD'ye bağımlı değiliz. Ekonomik bağlantımız Avrupa ile daha fazla bu yaptırım kararı Almanya'dan gelse bizi çok daha fazla etkilerdi" dedi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)