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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri, 'USS Porter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Amerikan savaş gemisi inşaatı süren 1915 Çanakkkale Köprüsü'nün ayakları önünden geçerken...
GENEL 29.10.2019, 17:11
Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri, 'USS Porter', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Amerikan savaş gemisi inşaatı süren 1915 Çanakkkale Köprüsü'nün ayakları önünden geçerken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Marmara Denizi'nden saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 78 borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 16.00 sıralarında inşaatı süren 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının arasından geçti. Bu sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Güvenlik gerekçesiyle Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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