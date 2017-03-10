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ABD, Rakka operasyonu için Suriye'ye silah ve lojistik malzeme de gönderdi

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - SURİYE'de, DEAŞ'ın merkezi olarak bilinen Rakka'nın alınması için devam eden operasyona destek için 400 deniz piyadesi daha gönderen ABD'nin, söz konusu askeri birliklerin ihtiyacı olan silah ve lojistik malzemeleri...

ABD, Rakka operasyonu için Suriye'ye silah ve lojistik malzeme de gönderdi

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, () - SURİYE'de, DEAŞ'ın merkezi olarak bilinen Rakka'nın alınması için devam eden operasyona destek için 400 deniz piyadesi daha gönderen ABD'nin, söz konusu askeri birliklerin ihtiyacı olan silah ve lojistik malzemeleri de gönderdiği belirtildi. Suriye'deki haber sitelerinde yer alan görüntülere göre, ABD ordusuna ait silah ve lojistik malzemeler TIR'lar ile sevk edilirken, malzemelerin arasında küçük tankerler ve jeneratörlerin de bulunduğu görüldü.
Amerika’nın öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, Suriye'deki 500 ABD askerine takviye olarak 400 deniz piyadesinin daha gönderildiğini ve bunların Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Arap Koalisyonu ile birlikte çalışıcağını açıkladı. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Albay Dorian, Rakka’yı izole etme çabasının çok iyi yürüdüğünü ve birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini söylerken, ABD'nin Suriye'ye silah ve lojistik destek sevkiyatı da sürüyor.
Suriye'deki internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülere göre, ABD ordusu TIR'lar ile Suriye'ye Rakka operasyonu için ağır silah, mühimmat ve lojistik destek gönderdi. Görüntülerde, TIR'lar ile taşınan lojistik destek malzemeler arasında küçük tankerler ve jeneratörlerin de olduğu görüldü.

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