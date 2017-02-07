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ABD'nin verdiği ikinci parti zırhlı araçlar da PYD'ye ulaştı

ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan ve ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) gönderdiği zırhlı araçların kullanılmaya başlandığı belirtildi. Söz konusu zırhlı araçlardan geçen hafta bir...

ABD'nin verdiği ikinci parti zırhlı araçlar da PYD'ye ulaştı
ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan ve ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) gönderdiği zırhlı araçların kullanılmaya başlandığı belirtildi. Söz konusu zırhlı araçlardan geçen hafta bir partinin daha Suriye'ye ulaştığı belirtilirken, DSG'nin kendi üretimi olan zırhlı araçlar yerine artık ABD'nin gönderdiği modern zırhlı araçları kullandıkları gözlendi.
Türkiye'nin tepkisine rağmen Suriye'de içerisinde PKK'nın Suriye'deki partisi olarak bilinen PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin de bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ABD'nin zırhlı araç desteğinin sürdüğü belirtildi. Kanada üretimi olan zırhlı araçlardan daha önce DSG'ye gönderen ABD'nin, geçen hafta bir parti daha zırhlı aracı Suriye'ye gönderdiği belirtildi.
Amerika'nın Sesi Radyo ve Televizyonu'nun web sayfasında yer alan haber ve görüntülere göre, DSG'ye gönderilen zırhlı araçların Rakka operasyonunda kullanılmaya başlandı. ABD'nin gönderdiği zırhlı araçlardan sonra DEAŞ operasyonlarında YPG'nin artık kendi üretimi olan zırhlı araçlar yerine modern zırhlı araçların kullanılmaya başladığı belirtildi.
ABD'nin başını çektiği Koalisyon güçlerinin hava desteği ile, 'Fırat'ın Gazabı' adıyla Rakka Operasyonu'nu sürdüren Demokratik Suriye Güçleri'nin Rakka'ya kuzeyden 23 kilometre kadar yaklaştığı ve son olarak Mışrafa köyünü DEAŞ'ten aldığı belirtildi.

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