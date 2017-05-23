ABD'nin Rakka operasyonu için YPG'ye verdiği silahlar Kamışlı'dan TIR'larla sevk ediliyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,() - ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerinin hava ve kısmi kara desteği ile ana omurgasını PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin, 'Fırat'ın Gazabı' adı ile başlattıkları Rakka operasyonu sürüyor. ABD'nin operasyon için YPG'ye verdiği silahlar Kamışlı'dan TIR'lar yüklenip, Rakka operasyonunu yapan güçlere ulaştırılıyor.

Suriye ve Irak'taki Kürt internet sitelerindeki haberlere göre, Tabka ilçesinin alınmasından sonra DEAŞ'ın ilan ettiği Hilafetin başkenti olarak gördüğü Rakka kenti 3 yönden kuşatıldı. Rakka'nın merkezine bağlı köylerde şiddetli çatışmalar olurken, Rakka'nın doğusunda yer alan Hemrat Nasir kasabasının büyük bölümü DEAŞ'tan temizlendi.

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw Televizyonu, DEAŞ'ın, Demokratik Suriye Güçlerinin koalisyonun hava desteği ile sürdürdüğü operasyonlar ile sahip olduğu toprakları günden güne kaybettiğini, DSG'nin 2 kilometre kadar yaklaştığı Rakka'yı 3 yönde kuşatma altına aldığını, DEAŞ'ın şu anda sadece Deyra Zor yolunu kullanabildiği haberini verdi.

Öte yandan, ABD'nin, Demokratik Suriye Güçlerinin omurgasını oluşturan YPG'ye ağır silah desteğini vermesi ile ilgili kararından sonra Kamışlı kentine gelen silah ve cephanelerin TIR'lar ile Rakka operasyonunu sürdüren güçlere sevkiyatının ise devam ettiği görüldü. Bölgeden çekilen görüntülerde, silah ve cephane dolu konteynerlerin TIR'larla götürülmesi yer aldı.

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