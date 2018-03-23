ABD'nin askeri ve sivil yetkilileri Münbiç'te 

DİYARBAKIR, ()- ABD ve Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesini dün ABD'li askeri ve sivil yetkililerin ziyaret ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan William Rouback ve ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonundaki komutanlarından Binbaşı James Jarrard'ın da yer aldığı ABD'li heyet, son dönemde ABD ile Türkiye arasında sorun olan Halep'in Münbiç ilçesini ziyaret etti. Kürt sitelerinde yer alan habere göre, yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu ve Türkiye'nin ilçede bulunan YPG terör örgütü mensuplarının çıkmasını istediği Münbiç'te sokakları dolaşan ve halkla konuşan ABD'lilerin ilçenin durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



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