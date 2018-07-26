ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, dün tahliye edilip hakkında adli kontrolle ev hapsi kararı verilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u evinde ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, ancak 'sağlık sorunları' dikkate alınarak dün adli kontrolle ev hapsine alınan rahip Andrew Craig Brunson'u evinde ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kosnett, "Sayın Brunson'u ziyaret etmek için geldim. Hem eşi hem de kendisi tahliye edildiği için müteşekkirler. Brunson özgür olana ve adalet yerini bulana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kosnett, ziyaretin ardından, sokaktan ayrıldı.

Bu ziyaretten bir süre sonra, adli kontrolle ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u arkadaşları ziyaret etti. Polis, içerisinde yemekler bulunan poşetleri tek tek inceledi. 10 kişilik grup, polis kontrolünden sonra Brunson'ın evine girdi.



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