ABD'li gözlük kralının tatil keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - ABD'de gözlük mağazaları zinciri sahibi Doug Barnes ve ailesi, 105 milyon dolarlık yatlarıyla Bodrum'a demir attı. Gümüşlük Koyu'nda bir gece kalan Barnes, bugün Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yol aldı.

ABD'li işadamı Doug Barnes, eşi Moly Barnes ve çocuklarıyla ile birlikte çıktığı Ege turunda, Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. 50 metre uzunluğundaki 105 milyon dolar değerindeki Bahama bayraklı 'Azzurra 2' isimli yatıyla, dün akşam, Bodrum'un Gümüşlük Koyu'na demirledi. Geçen yıl ekim ayında da üç günlüğüne Bodrum'a gelerek tatil yapan Barnes'ın, yatın üzerinde Gümüşlük'ü izleyip seyir keyfi yaptığı görüldü. Ailesi ise yatın üzerinde bir süre sabah sporu yaptı.

Barnes ve ailesinin akşam Gümüşlük'te sahile çıktığı ve bir balık restoranda yöresel deniz ürünlerinden, ayrıca salata ve şaraptan oluşan yemek yedikleri belirtildi. Barnes ailesi, bugün öğle saatlerinde Gümüşlük Koyundan demir alarak Yunanistan'ın Leros Adası'na doğru yola çıktı.

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