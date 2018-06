ABD'li gezgin Emma'nın Türkiye sevgisi

FULBRIGHT bursuyla araştırmacı olarak İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'ne gelen Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu ABD'li Emma Walker Silverman'ın (23) Türkiye sevgisi ve akıcı konuştuğu Türkçesi, görenleri şaşırtıyor. Bugüne kadar 60 ülkeye giden ve ilk kez 10 yaşında ailesiyle turist olarak geldiği Türkiye'ye hayran kalan, sonra lisede değişim programı ile ve üniversitede de kazandığı bursla dil eğitimi için yeniden gelen Emma Walker Silverman, şimdi de 9 aydır Yaşar Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökay Özerim ile göç konusunda araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesiyle birlikte çıktığı dünya turunda ilk kez 13 yıl önce Türkiye'ye gelen Emma Walker Silverman, Güney Amerika'dan Afrika'ya ve Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok ülke dolaştı. 13 yılda gerek ailesiyle gerekse eğitim için ve gönüllü çalışmalar kapsamında kendisinin yaptığı gezilerle Silverman'ın gittiği ülke sayısı 60'ı buldu. 10 yaşında yaptığı gezi deneyiminin kendisini çok etkilediğini belirten Emma Walker Silverman, "Neredeyse tüm Türkiye'yi otomobille gezdik, Karadeniz turu yaptık, güneyi, İstanbul'u gezdik. Türkiye'yi çok sevdiğim için hep geri gelmek istedim. En sevdiğim ülkeler Güney Afrika ve Türkiye oldu. Çok sevdiğim için lisedeyken 10'uncu sınıfta değişim öğrencisi olarak İstanbul'a yeniden geldim ve 3 Türk ailenin yanında kaldım. Tarihi ve kültürüyle Türkiye çok ilgimi çekti. Daha sonra da yaz tatillerinde gelmeyi sürdürdüm. Stanford Üniversitesi'nde psikoloji okudum, İngiltere Oxford'da ve Güney Afrika'da birer dönem kaldım. Aynı zamanda yan dal olarak Türk dili ve kültürü eğitim aldım. Türkiye'ye olan sevgim, entelektüel ilgimi ve bazı önemli dil becerilerini sağlamlaştırdı. Daha sonra, kazandığım bursla 2016 yılının yazında Boğaziçi Üniversitesi'nde ileri ve yoğun Türkçe eğitimi alma fırsatı buldum. Bu da Türkçemin gelişmesini ve iyi olmasını sağladı" diye konuştu.

Stanford Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Fulbright Araştırmacı Bursu kazanan Emma Walker Silverman, "Lisans eğitimim paralelindeki konularla ilgili, yine Türkiye'de çalışmak istedim. İstanbul'dan farklı bir şehirde çalışmak için en uygun şehir İzmir olabilir dedim. İzmir'de de göçmenler ve gençlerle ilgili çalışmalar yürüten Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Gökay Özerim'e ulaştım. Eylül ayından bu yana Dr. Gökay Özerim koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği Jean Monnet Modül Projesi kapsamında, 'Gençlerin Suriyeli mültecilere bakış açısı' üzerine araştırmamızı sürdürüyoruz. Araştırmamız gençlere odaklanıyor, gençlerin Suriyelilerle ilgili algıları ve o algıları etkileyen süreçler, öğrenciler ve öğrenci olmayanların tutumları neler? Buradan çıkan sonuçları makale haline getireceğiz" dedi.

BUZ HOKEYİ TUTKUSU

Bir yandan akademik araştırmalarını sürdüren Silverman, bir yandan da çocukluğundan bu yana tutkunu olduğu buz hokeyi sporunu yapabilmek için de İzmir'den Ankara'ya uzanan bir yolculuğa çıktı. Doğup büyüdüğü Telluride isimli kasabanın 2 bin nüfusa sahip olduğunu ve iklim nedeniyle buz hokeyi oynandığını belirten Silverman, "Küçükken kız takımımız yoktu ama ağabeyimle birlikte buz hokeyi oynuyordum. Gittiğim her yerde, her okulda oynamaya devam etmeyi istedim. Stanford'da Oxford'da hokey takımlarına girdim. İzmir'e geldiğimde de takım aradım ama oynayacak takım bulamadım. Sonra Ankara'da bir kadın takımı buldum, takımın kaptanı beni aradı. Ankara Üniversitesi buz hokeyi takımı Panterler takımına dahil oldum. Türkiye Kadınlar Buz Hokeyi Ligi'nde mücadele ettik. Düzenli olarak yıl boyunca Ankara'ya antrenmanlara ve maçlara gittim. Ankara, İstanbul ve Erzurum'da takımımla 10'un üzerinde maça çıktım. Sezon bitti ancak benim için muhteşem bir deneyim oldu ve hokey sayesinde çok güzel dostluklar edindim" diye konuştu.

TÜRKİYE HAYATIMDA HEP YER ALACAK

Araştırmasının sonuna gelen ve kısa süre sonra Türkiye'den ayrılacak olan Emma Walker Silverman, "Hemen ABD'ye dönmeyeceğim, Sicilya ve Malta'ya gideceğim. Ardından ABD ve İngiltere'de yüksek lisans başvuruları yapacağım. Gelecekte tam olarak ne yapacağımı, nerede olacağımı bilmiyorum ama Türkiye her zaman hayatımda olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugüne kadar Kostarika'dan İtalya'ya, Hindistan'dan Kenya'ya kadar toplam 60 ülkeye gittim, birçok farklı kültür gördüm. Arjantin, Moğolistan ve Endonezya en sevdiklerimden bazıları, ancak beni en çok etkileyen Güney Afrika ve Türkiye oldu" diyerek Türkiye sevgisini dile getirdi.



FOTOĞRAFLI