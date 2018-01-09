ABD'li askerlere evlatlık verilen kız kardeşler, kayıp erkek kardeşlerini arıyor/ Ek fotoğraf
09 Ocak 2018 Salı 19:03
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