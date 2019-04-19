ABD Konsolosu Baez: Türkiye Patriot teklifini kabul ederse güvenlik endişeleri kalmamış olur

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Alejandro Baez, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemine alternatif olarak Türkiye ile Patriot'ların satışıyla ilgili diyalogların devam ettiğini belirterek, "Türkiye Patriot teklifini kabul ederse güvenlikle ilgili endişeleri kalmamış olur, NATO içerisinde kullanılabilecek bir sistem almış olur. Dolayısıyla bizle, ittifakın diğer üyeleriyle ve F-35'lerle de bir sıkıntısı kalmamış olur" dedi.

ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, özel konutunda gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baez, 31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da tutkulu bir kampanya süreci yaşandığını gördüğünü anlattı. Baez, göreve yeni başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için "Hoş geldin diyorum ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alejandro Baez, S-400 projesinin gerçekleşmesi halinde F-35'lerin güvenliği konusunda sıkıntı olabileceği endişesinin yaşandığını kaydetti. ABD Kongresi'nin 'Amerika'ya karşıt olanları cezalandırma' şeklinde yasası bulunduğunu bildiren Baez, şunları söyledi:

"Söz konusu ülke aslında Türkiye değil, Rusya. Rusya ile özellikle savunma konusunda yapılan büyük meblağlarda anlaşmalar bu yasa uyarınca bazı yaptırımları getiriyor. Bu yasaya istisna yok ama başkana ne tür yaptırımlar uygulanabileceği konusunda biraz esneklik tanımlanmış. Türkiye'nin savunma endişelerini anlıyoruz, farkındayız ve Türkiye ile NATO dahilinde bu yaptırımları gerektirmeyecek şekilde alternatifler konuştuk. Bize göre cömert bir teklif yaptık Patriot füzelerinin satışıyla ilgili. Bu süreçte Türkiye Patriot teklifini kabul ederse Türkiye'nin güvenlikle ilgili endişeleri kalmamış olur ve NATO içerisinde kullanılabilecek bir sistem almış olur. Dolayısıyla bizle veya ittifakın diğer üyeleriyle ve F-35'le de bir sıkıntısı kalmamış olur. Bu diyaloglar devam ediyor ve ümit ediyoruz ki Patriot'ların satışıyla ilgili S-400'lere alternatif olarak ilerleyebiliriz. Tabii ki buna karar vermesi gereken taraf Türk hükümeti ama S-400'le devam ederse de bunların nasıl sonuçları olacağını da bilmesi gerekiyor."



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