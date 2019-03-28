ABD İstanbul Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz'a ilişkin ara karar

Özden ATİK/İSTANBUL,()-CASUSLUK suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ara kararında, sanık Metin Topuz'un kuvvetli suç şüphesi, cezaların alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu, bir kısım tanıkların ifadelerinin alınmamış olması karşısında tanıklara baskı yapılması ihtimalinin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması gerekçeleriyle oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. Üye hakim Fatih Akbaşoğlu, sanık Metin Topuz'un 18 aydır tutuklu bulunması ve tutuklamanın tedbir olması gerekçeleriyle adli kontrolle tahliyesi yönünde muhalefet şerhi kullandı.

DÖNEMİN BAKANLARI BAYRAKTAR VE GÜLER'İN KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Davaya katılma talebinde bulunan ve 61. hükümet döneminde bakan olan Fatma Şahin, İsmet Yılmaz, Suat Kılıç, Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer, Hayati Yazıcı, Taner Yıldız, Recep Akdağ, Sadullah Ergin, Mehmet Şimşek, Ali Babacan ve Faruk Çelik'in doğrudan zarar görme ihtimallerinin bulunmadığı ve hükümete karşı kalkışma suçu yönünden hükümeti temsil yetkisinin belirtilen tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyet Başbakanlığı'na, dava tarihi itibariyle ise Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğundan bu talepleri reddetti. Heyet, 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten FETÖ üyesi emniyet mensuplarınca dönemin bakanları Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler'in ise "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" gerekçesiyle suçtan doğrudan zarar görme ihtimali olduğundan davaya katılmalarının kabulüne karar verildi.

ZEKERİYA ÖZ'ÜN OĞLUNUN VİZE BAŞVURUSU EVRAKI İSTENDİ

Heyet, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yazı yazılarak ABD ülkesinin vize uygulamalarına ait talimatname ve yönerge ile firari savcı Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz'ün vize başvurusu evrakının gönderilmesine karar verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na müzekkere yazılarak sanığın görev yaptığı 1992-2017 tarihleri arasındaki dönem de dahil olmak üzere ABD Federal Narkotik Polis Teşkilatı (DEA) adına çalışan yabancı polis irtibat görevlileriyle ilgili olarak tutulan liste ve kayıtların gönderilmesine hükmedildi. Emniyet Müdürlüğüne 20 Eylül 2012-1 Ekim 2012 tarihleri arasında dönemin Mali Şube görevlileri Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve İbrahim Şener tarafından sanık Metin Topuz ve DEA görevlisi James Long isimli şahıslarla ABD'ye yapılan resmi ziyaretine ilişkin değerlendirme raporu bulunup bulunmadığının ve KOM birimlerinde görev yapan emniyet personelinin DEA ile ortaklaşa projeler çerçevesinde ABD ve başka ülkelere resmi çalışma ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmediklerinin sorulmasına karar verildi. Tanık dinlenmesine ve lüks oto kaçakçılığına ilişkin Tamer Ergüven'in dosya örneğinin savcılıktan istenmesine de karar veren heyet, sanık Metin Topuz'un 2007-2017 tarihlerinde HTS kaydında yer alan FETÖ irtibatı nedeniyle adli işlem yapılmamış emniyet görevlileriyle irtibatına dair HTS raporunun gönderilmesi de kararlaştırıldı. Duruşma, 15 Mayıs'a bırakıldı.