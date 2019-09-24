ABD ile 2'nci ortak kara devriyesi başladı (2) - Yeniden

SURİYE’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge’de ikinci kara devriyesi başlatıldı. Zırhlı araçlarla sınırı geçen Türk askerleri, ABD’li askerlerle Telabyad kırsalında kara devriyesine başladı.Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin oluşturmak istediği terör koridorunu engellemek ve yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü sağlamak için Fırat’ın doğusuna yönelik harekat sinyali verdi. ABD’nin bunu engellemeye yönelik girişimlerinin ardından Türkiye’nin tepki göstermesi ve kararlılığını ortaya koyması üzerine Ağustos ayının ilk haftası ABD’li heyet, Ankara’ya gelerek Milli Savunma Bakanlığı'nda bir dizi toplantılara katıldı. Toplantıların ardından Fırat’ın doğusuna Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilecek güvenli bölge kurulması kararı alındı.Varılan mutabakatın ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD’li generallerin komutasındaki askerlerin görev yaptığı Müşterek Harekat Merkezi’nin çalışmaya başlaması sonrası ilk etapta Suriye’nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA’lar ile Fırat’ın doğusundan görüntüler alınarak terör örgütü PKK/YPG’nin tahkimatları tespit edildi ve tahribi noktasında atılacak adımlar belirlendi. Bu gelişmenin ardından ise ortak hava devriyesine başlanarak iki ülke helikopterleri ile bugüne kadar 6 hava devriyesi yaparak Fırat’ın doğusunda keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi.8 Eylül Pazar günü ise Telabyad’ın doğusunda kalan Ağsağa bölgesinde Türk ve ABD zırhlıları ortak kara devriyesi yaptı. 3 saati aşkın süre yapılan ortak kara devriyesine iki ülkenin 6 zırhlı aracı ile sağlık ekipleri katıldı. ABD helikopterleri zırhlı araçlara havadan eşlik etti. Devriyenin tamamlanmasının ardından Türk zırhlılarının dönüşü sırasında TSK’ya ait 2 helikopter de destek için havada uçuş yaptı.İlk kez yapılan ortak kara devriyesinin ardından terör örgütünün halen Türkiye sınırına yakın noktada varlığını sürdürmesi, tahkimatlarının tahrip edilmemesi gibi nedenlerden dolayı güvenli bölgede gelinen nokta tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da süreçten rahatsızlığını dile getirerek Eylül ayı sonuna kadar Fırat’ın doğusunda kendilerinin istediği noktaya gelinmemesi durumunda Türkiye’nin kendi planlarını devreye koyacağını belirterek, bir kez daha sınır ötesi harekat mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sınır hattında da hareketlilik başladı. Askeri araç ve personellerin yanı sıra sağlık, arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği sınır hattında yaşanan hareketlilik devam ederken, bu sabah ikinci ortak kara devriyesi yapılacağı duyuruldu.Sabah erken saatlerde Akçakale’deki üs bölgesinden hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar, devriyenin yapılacağı sınır hattına gitti. Akçakale’nin Ekinyazı köyünün bulunduğu sınır hattındaki Savaş Hudut Karakolu yakınlarında, beton blokların kaldırılması ile oluşturulan acil giriş ve çıkışlar için yapılan balistik zırhlı kapının önüne TSK’ya ait 4 zırhlı araç geldi. Askerlerin de önlem aldığı bölgeye saat 08.20 sıralarında ABD’ye ait 4 zırhlı araç geldi. İki ülke komutanlarının yaptığı görüşmelerin ardından saat 08.40 sıralarında TSK’nın zırhlıları sınırı geçerek Telabyad’ın 15 kilometre doğusundaki Braymay bölgesine geçiş yaptı. Bu arada iki ülke askerlerinin ortak kara devriyesine havadan da insansız hava araçlarının eşlik ettiği belirtiliyor. Bugün yapılan devriyenin de 8 Eylül’de yapılan ve 3 saati aşkın süre devam eden ilk ortak kara devriyesi gibi 3 saat sürmesi bekleniyor.MSB'DEN AÇIKLAMABakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle ikinci müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" denildi.