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ABD'den Rumlar'a doğalgaz desteği

AKDENİZ'deki doğalgaz geriliminin ardından Ada'ya gelen ABD Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Kıbrıs yönetimine doğalgaz desteği verdi. Mitcell, ABD hükümetinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Akdeniz'deki) Münhasır...

ABD'den Rumlar'a doğalgaz desteği
AKDENİZ'deki doğalgaz geriliminin ardından Ada'ya gelen ABD Avrupa ve Avrasya İşleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Kıbrıs yönetimine doğalgaz desteği verdi. Mitcell, ABD hükümetinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Akdeniz'deki) Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan doğal zenginlik dâhil kendi doğal kaynaklarını geliştirilmesi hakkını desteklediğini belirtti. Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinden sonra açıklamalar yapan ABD'li yetkili, "Anastasiades’e ABD ile 'Kıbrıs Cumhuriyeti' arasında sağlanan strateji işbirliği için memnuniyetimi ifade ettim" dedi. Wess Mitchell, ABD'nin, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini ifade etti.
UZUN SÜREN DOSTLUK
"Anastasiades’e ayrıca, ABD hükümetinin Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki taraflı federal bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki desteğimizi de tekrarladım" diyen Mitchell, “'Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı destekleyici bir politika yürütüyoruz ve uzun süren dostluk ilişkilerimize önem veriyoruz" diye konuştu.
ABD'li yetkili KKTC'de de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

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