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ABD'den Andırın'a gelin geldi

ABD vatandaşı Ayla Mahree Martin, gönlünü kaptırdığı Ahmet Demirci ile evlendi. 2 oğlu bulunan ve ABD'de düğün yapamayan genç çift için Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düğün töreni düzenlendi. Dil öğrenmek için ABD'ye giden...

ABD'den Andırın'a gelin geldi
ABD vatandaşı Ayla Mahree Martin, gönlünü kaptırdığı Ahmet Demirci ile evlendi. 2 oğlu bulunan ve ABD'de düğün yapamayan genç çift için Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde düğün töreni düzenlendi.
Dil öğrenmek için ABD'ye giden Ahmet Demirci, restoranda Ayla Mahree Martin ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Martin ve Demirci çifti, 2012'de evlendi. 2014'te de ABD'de resmi nikah yapan Ahmet Demirci ile Ayla Mahree Martin'in Adiyo Kaya (5) ile 8 aylık Aesa Kuzey adına 2 oğlu oldu ancak düğün yapmak için fırsat bulamadı.
Genç çiftin 6 yıldır yapmak istedikleri düğün töreni dün akşam Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir okulun bahçesinde yapıldı. Aynı zamanda Müslüman Ayla Mahree Martin, Türk usulü düğünle 2 çocuğunun babası Ahmet Demirci ile evlenmenin mutluluğu yaşadı. Düğün törenine Ayla Mahree Martin'in babası Robert Martin ile annesi Brenda Martin de katıldı.
Ahmet Demirci çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin ismi Müslüman olmadan önce de Ayla idi. Kayınvalidem Brenda bu ismi bir kitaptan almış, eşimde zaten Türk kültürüne ilgi duyan bir kişiydi. Orada düğün yapmaya şartlar elvermedi, düğünümüz bu güne kısmetmiş" dedi.
Ayla Mahree Martin ise Amerikan düğünlerinin Türk düğünleri gibi eğlenceli olmadığını belirterek, "Türk kültürünü az çok biliyordum, ilgiliydim Türk kültürüne. Yakışıklı bir Türk erkeği bulduğum için de kaçırmadım. Amerikan düğünleri Türk düğünleri kadar eğlenceli değil. Bir günde  kınamızı da yaptık, düğünümüzü de yaptık. Çok mutluyum" diye konuştu.

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