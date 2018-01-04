ABD'deki davanın tanığı eski polise tutuklama kararı çıkarıldı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() ABD'de görülen Hakan Atilla davasında tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında, Türkiye'de yargılandığı iki FETÖ davasında yokluğunda tutuklama kararı çıkarıldı. Mahkemeler, Korkmaz'ın ABD'den iadesi için hazırladıkları talepnameyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.



İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen "17-25 Aralık kumpası" davalarında sanık olan, aynı zamanda ABD'deki davada da tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında bu mahkemeler yokluğunda tutuklama kararı verdi. Her iki mahkeme Korkmaz'ın iadesi için ABD'ye gönderilmek üzere hazırladığı talepnameyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.



ABD'deki davada tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, "17 Aralık kumpas" ve "25 Aralık kumpas" davalarında firari sanık olarak bulunuyor. Korkmaz'ın FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.