ABD Başkanı Trump'un kızını ve eski eşine Şırnaklı modacı Ataker'den elbise

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - ŞIRNAKLI olan ve dünyaca ünlü birçok isim için kıyafet diken modacı Numan Ataker'in ABD Başkanı Donald Trump'un eski eşi Marla Mapless ve kızı Tiffany Trump'u da giydirdiği belirtildi. Türkiye'de yarattığı 'John Paul Ataker' markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Şırnaklı modacı Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. Ataker'in defilesini ABD Başkanı Trumpq'un eski eşi Marla Mapless ve dünya kainat güzeli Amerikalı Olivia Culpo izlemişti.

Kuzey Irak'taki Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 TV'de yer alan habere göre, 'Asuri' olan ve kendini terzi olarak niteleyen Şırnak'lı Numan Ataker çocukluğundan bu yana modayla iç içe ve dünyaca ünlü isimler için özel kıyafetler dikiyor. Bu kişilerin arasında şarkıcı olarak da ün yapmış ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump ve Trump'un eski eşi Marala Mapless de bulunuyor. İstanbul’daki atölyesinde birbirinden özel kıyafetler diken ünlü Şırnaklı modacı Ataker, bu kıyafetlerini dünyanın çeşitli ülkelerindeki defilelerde de sergiliyor. Türkiye'de yarattığı 'John Paul Ataker' markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. New York'taki defilesiyle ilgili Kürt televizyonuna konuşan modacı Numan Ataker, şöyle dedi:

"Ortadoğu’da Ezidi nüfusu ve kültürü ciddi bir soykırımla karşı karşıya ve giderek azalmakta. Bu kültürün unutulmaması adına bu defile aracılığıyla küçük bir katkı sunmak istedik. Yaklaşık 6 ay boyunca bu defile üzerinde çalıştık. İşin doğrusu başlarda Ezidi kültürü konusunda çok fazla bilgimiz yoktu. Sonrasında topladığımız bilgiler ve örnekler ışığında Ezidi kültürüne ait bazı motif ve sembolleri kıyafetlere uyarladık. Mankenler üzerinde kullandığımız önemli sembollerden bazıları da Ezıdi kadınların yüzlerine yaptıkları dövmelerdi. Sanırım ekonomik nedenlerden de dolayı gündelik hayatlarında gösterişten uzak, sade kıyafetler kullanıyorlar bu yüzden işin doğrusu kıyafetleri tasarlama aşamasında bazı güçlüklerle de karşılaştık."

Şırnaklı modacı Numan Atakerin New York’taki defilesini izleyenlerin arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın eski eşi eşi Marla Mapless ve dünya kainat güzeli Amerikalı Olivia Culpo da yer alırken, modacı defilede ayakta almışlanmıştı. John Paul Ataker markasını giyen ünlüler arasında, Kelly Osborne, Tamar Braxton, Kamie Crawford, Molly Bernard, Kristen Teakman, Trey Songz, Taylor Dye, Zulay, Henao, Ahlee Keating, Danielle Moinet, Symon, Madison Marlow, Bonang Matheba, Marla Maples, Tiffany Trump ve Madeline Stuart gibi isimler bulunuyor.

