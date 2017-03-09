ANKARA, () - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ve beraberindeki heyet, bugün saat 12.00'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Genelkurmay Başkanı Akar'ı ziyaret etti
ANKARA, () - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ve beraberindeki heyet, bugün saat 12.00'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
09 Mart 2017 Perşembe 15:41
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