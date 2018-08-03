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ABD askerlerinden Menbiç'te halı saha maçı

DİYARBAKIR, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı alan ile Menbiç arasında kalan hattaki koordineli ve bağımsız devriye faaliyetleri sürerken, ABD askerlerinin, Menbiç Askeri Meclisi üyeleriyle...

ABD askerlerinden Menbiç'te halı saha maçı

DİYARBAKIR, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı alan ile Menbiç arasında kalan hattaki koordineli ve bağımsız devriye faaliyetleri sürerken, ABD askerlerinin, Menbiç Askeri Meclisi üyeleriyle halı saha maçı yaptığına dair fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. 
Türkiye'nin ABD ile üzerinde anlaştığı yol haritasına göre, TSK'nın ilkine 18 Haziran'da başladığı Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Menbiç arasında kalan hattaki koordineli ve bağımsız devriye faaliyetleri sürerken, Menbiç merkezde bulunan ABD askerlerinin, halı sahada futbol maçı yaptığı sırada çekilen fotoğrafları yayımlandı. Güvenliği sağlayan ve ABD tarafından muhatap alınan Menbiç Askeri Meclisi Sözcüsü Şervan Derviş, sosyal medya hesabından ABD askerlerinin kendi üyeleriyle yaptığı halı saha maçından fotoğraflar paylaştı. Derviş, fotoğrafları "Bugün Menbiç'te Menbiç Askeri Meclisi ile koalisyon askerleri arasında halı sahada ilginç bir futbol maçı vardı. Terörizme karşı birlikte zafer ile sonuçlandı" notuyla yayımladı. 

FOTOĞRAFLI

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