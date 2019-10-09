banner314

banner325

Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi. Dışişleri...

GENEL 09.10.2019, 16:55
ABD Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.

Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:40
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2