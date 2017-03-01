ABD Adana Konsolosu, vali ve belediye başkanlarıyla görüşemedi

GAZİANTEP, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan bölge gezisine çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Linda Stuart Specht'in, söz konusu 3 ilin vali ve belediye başkanları ile de görüşmek istediği ancak görüşmelerin son anda gerçekleşmediği belirtildi. Konsolos Specht, "Valiler ve diğer hükümet yetkilileri ile toplantılar ayarladık ancak onlar bu toplantılara katılmadılar" diye açıkladı.

ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklamada bulunan ABD'li Konsolos Specht, Ağustos 2016'dan beri Diyarbakır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, Adana'daki Konsoloslukta Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerini ziyaret ederek yetkililer ve vatandaşlardan son gelişmeleri duymak ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi etkileyen konular hakkındaki görüşlerini öğrenmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

'VALİLER İLE TOPLANTILAR AYARLADIK, ANCAK ONLAR KATILMADILAR'

Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan bir seyahate çıktığını söyleyen ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, "Bu seyahatte, politik gelişmeler hakkındaki görüşlerini anlamak için politik parti temsilcileriyle görüştük Aynı zamanda, bölgedeki ekonomik durumu öğrenmek için meslek kuruluşlarıyla da görüştük. Ve programları ilginç olan ve birlikte insanlar arası ilişkileri geliştirmek için çalıştığımız mültecilere destek olan organizasyonlar, okullar ve avukat grupları gibi sivil toplum örgütleriyle görüştük. Valiler ve diğer hükümet yetkilileriyle de toplantılar ayarladık, ancak onlar bu toplantılara katılamadılar" diye konuştu.

Daha önce bölge gezilerinde ziyaret ettikleri illerin vali ve belediye başkanları ile de görüşmeler gerçekleştiren ABD Adana Konsolosu'nun bu ziyaretler kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'in vali ve belediye başkanları ile görüşmeler ayarlandığı ancak bu görüşmelerin son anda iptal edildiği öğrenildi.