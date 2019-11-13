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Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ailesi fotoğraflandı
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün öğle saatlerinde bir ayı ve 2 yavrusu görüntülendi. Abant Tabiat Parkı'na...
GENEL 13.11.2019, 11:33
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün öğle saatlerinde bir ayı ve 2 yavrusu görüntülendi. Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, ayıyı görünce şaşırdı. Bazı vatandaşlar ayıyı cep telefonu ile fotoğrafladı. Ayı ailesinin görüntüsü Abant Tabiat Parkı'ndaki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün öğle saatlerinde bir ayı ve 2 yavrusu görüntülendi. Abant Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, ayıyı görünce şaşırdı. Bazı vatandaşlar ayıyı cep telefonu ile fotoğrafladı. Ayı ailesinin görüntüsü Abant Tabiat Parkı'ndaki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
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