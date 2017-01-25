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Abant'ta şambrelli kayak keyfi

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü. Taticiler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Çam ormanlarıyla çevrili Abant...

Abant'ta şambrelli kayak keyfi

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü. Taticiler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Çam ormanlarıyla çevrili Abant Tabiat Parkı, sömestr tatilinde, öğrenci ve ailelerinin akınına uğradı. Tabiat Parkı'ndaki otellerin doluluk oranı hafta içi olmasına rağmen yüzde yüzlere yaklaştı. Yarı yıl tatilinde çocuklarıyla birlikte tatile çıkan aileler, Abant'ta kar ve doğanın keyfini çıkardı. Tatilciler, karla kaplı Abant Gölü çevresinde yürüyüşe çıkıp faytonlarla tur attı. Kimi tatilciler ise Abant'taki Örencik Yaylası mevkisinde kala kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı. Köylüler tarafından yapılan kayak pistinde zirveye çıkan tatilciler, saati 20 liraya kiraladıkları şambrelleri arka arkaya koyup zincir yaparak çocuklarıyla kaydı. Özellikle gençler ve çocuklar şambrelli kayağa yoğun ilgi gösterdi.

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