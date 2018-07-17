AB üyesi ülkeler arasında kişi başına en fazla araç düşen ülke Lüksemburg

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla kişi başına en çok otomobil düşen ülke Lüksemburg oldu. Araştırmaya göre ülkede kişi başına 662 otomobil düşüyor.

Medya takip kurumu Ajans Press'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından edindiği bilgilere göre, Avrupa’da kişi başına en çok otomobil düşen ülke Lüksemburg odu. Lüksemburg’u takip eden ülkeler sırasıyla; İtalya, Malta, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. AB üyesi ülkeler arasında nüfusa oranla motorlu taşıt sayısının en düşük olduğu ülke ise Macaristan olarak belirlendi. Macaristan’da bin kişiye 338 araba düştüğü gözlenirken Letonya, Hırvatistan ve Slovakya ise Macarları takip eden diğer ülkeler oldu.

AB’DE EN FAZLA ARAÇ ALMANYA’DA

Araştırmada AB’de en fazla aracın hangi ülkede olduğu da belli oldu. AB ülkelerinde, 45 milyon 803 araçla en fazla araca ev sahipliği yapan ülke ünvanını Almanya elde etti. Almanya’nın en yakın takipçisi 37 milyon 876 araçla İtalya, 32 milyon 76 bin araçla Fransa, 30 milyon 850 bin araçla İngiltere, 22 milyon 876 bin araçla İspanya ve 21 milyon 675 bin araçla Polonya oldu.

TÜRKİYE'DE KAYITLI ARAÇ SAYISI ALMANYA'NIN YARISI KADAR

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, taşıt ve otomobillerle ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2018 yılı içerisinde otomobil ve taşıtları konu alan 78 bin 369 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde, en çok konuşulan başlıkların akaryakıt ve vergi fiyatları olduğu görüldü. Öte yandan Türkiye’de Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 22 milyon 645 bin 85 olurken, bu rakamın AB’de birinci sırada yer alan Almanya’nın yarısı olduğu görüldü.