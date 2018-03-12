AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Eskişehir'de

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet, Eskişehir'e geldi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ilk olarak Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Berger konuşmasında, "Eskişehir'de bulunmak bizim için büyük bir mutluluk. Ben Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Delegasyonu'nun başkanıyım. Büyük çeşitlilik gösteren Türkiye'de farklı yerleri görmek büyük mutluluk. Çok şey de görüyoruz. Ülkedeki birçok projeyi de desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretlerimiz sayesinde bu projelerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı buluyoruz. Bu mutlu şehirde bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Buraya gelmeden önce Eskişehir ile ilgili benim çok dikkatimi çeken bir şeyler okudum. Eskişehir, Türkiye'nin en mutlu şehriymiş. Bunu nasıl yaptığınızı gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ESKİŞEHİR MUTLU İNSANLARIN BULUNDUĞU ŞEHİR'

Valisi Özdemir Çakacak da Eskişehir'in kültür düzeyi yüksek insanların bir arada ve huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi. Çakacak, "Eskişehir kültür düzeyi, eğitim düzeyi son derece yüksek bir il. İki tane üniversitemiz var. Türkiye'nin köklü üniversiteleri bunlar. Türkiye'de sadece Anadolu Üniversitesi'nde uygulanan milyonun üzerinde öğrencisi olan Açıköğretim Fakültemiz var. Burası kültür düzeyi yüksek insanların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla Türkiye'nin huzurlu, mutlu insanlarının bulunduğu bir şehir diyoruz. Böyle bir şehirde vali olarak görev yapmaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum" diye konuştu.

BÜYÜKERŞEN'İ DE ZİYARET ETTİ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindekiler, Valilikten sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Büyükerşen ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacağını söyleyerek, "Ben Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Delegasyon Başkanlığı da yaptım. O yüzden Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği konularında, Türkiye'nin 65 yıldır Avrupa Birliği'ne üye olamamasından çok Türkiye oldum olası kendini batı Avrupalı, orta Avrupalı hissetmiştir. İnşallah günün birinde gerçek üye olarak, Ortadoğu'daki bugünkü görüntümüzden farklı bir görüntüyle üye oluruz. Avrupa Birliği'ne üye olmak hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarıdır. Bunun aksini düşünmek bile abestir" dedi.



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