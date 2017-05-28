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AB Büyükelçileri Trabzon'da

Fatih TURAN/TRABZON, () - AVRUPA Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin büyükelçileri Trabzon'da Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığında AB üyesi 14 ülkenin büyükelçileri ve aileleri Trabzon'a...

AB Büyükelçileri Trabzon'da

Fatih TURAN/TRABZON, () - AVRUPA Birliği (AB) üyesi 14 ülkenin büyükelçileri Trabzon'da Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığında AB üyesi 14 ülkenin büyükelçileri ve aileleri Trabzon'a geldi. Kentte çeşitli turistik mekanları gezerek incelemelerde bulunan heyet, son olarak da Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti. Avusturya, İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İtalya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Estonya, Lüksemburg, Finlandiya, Romanya ve Letonya Büyükelçileri, köşk bahçesinde aileleriyle birlikte anı fotoğrafı çektirdi.
TÜRKİYE ÇOK RENKLİ BİR ÜLKE
Ziyarete ilişkin konuşan AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger,  AB'nin Ankara büyükelçilerinin zaman zaman Türkiye'nin farklı yörelerine bu tür ziyaretler düzenlediklerini belirterek, "Türkiye çok renkli bir ülke. Ankara dışına çıkarak bu tür ziyaretlerle tanımaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Trabzon'dayız. Turistik birçok yeri gezdik. Yarın da resmi ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlerin faydalı olacağını düşünüyorum. Burada gördüklerimizi ülkelerimize anlatacağız" dedi. 

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