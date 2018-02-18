Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker şehit
Sele kapılan 2 Asker şehit...
Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Zırhlı araç sele kapıldı: 2...
Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti
Kardeşlerin arazi kavgası : 3...
YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası
'Sözde' Kürdistan haritası ders kitaplarında

AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti (2)

ŞEHİT ANNESİNİ ZİYARET ETTİ AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta Adana'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay'ın İskenderun'daki ailesinin ardından Adana'ya gelerek özel halk otobüsü şoförünün hakaretine...

AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti (2)

ŞEHİT ANNESİNİ ZİYARET ETTİ
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta Adana'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay'ın İskenderun'daki ailesinin ardından Adana'ya gelerek özel halk otobüsü şoförünün hakaretine mağruz kalan şehit annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'yı ziyaret etti. 
Bakan Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ile babası Ahmet Tura'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarna açıklamada bulunan Bakan Çelik, "Biliyorsunuz teyzemiz ve amcamız, şehit annesi, şehit babasıdır. Teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. İstenmeyen bir olay. Hiçbir şekilde memleketimizin insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını alalım, gönlünü alalım diye buraya geldik, sağ olsun o da bize dua etti" dedi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314