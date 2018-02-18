AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti (2)

ŞEHİT ANNESİNİ ZİYARET ETTİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, geçen hafta Adana'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay'ın İskenderun'daki ailesinin ardından Adana'ya gelerek özel halk otobüsü şoförünün hakaretine mağruz kalan şehit annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura'yı ziyaret etti.

Bakan Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte Bingöl- Elazığ Karayolu'nda 24 Mayıs 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Tura'nın annesi Zübeyde Tura ile babası Ahmet Tura'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarna açıklamada bulunan Bakan Çelik, "Biliyorsunuz teyzemiz ve amcamız, şehit annesi, şehit babasıdır. Teyzemizi belediye otobüsünde bir olay yüzünden saygısız birisi üzmüştü, kendisini ziyaret ettik. İstenmeyen bir olay. Hiçbir şekilde memleketimizin insanına yakışmayan bir olay ama maalesef böyle bir şey olmuştu. Teyzemiz çok olgun birisi, devletine milletine dua ediyor. 1993 yılında evladını kaybetmiş, hala aynı duayı sürdürüyor. Biz de bir duasını alalım, gönlünü alalım diye buraya geldik, sağ olsun o da bize dua etti" dedi.

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