Aacın motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Burç Sokak’ta, park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından kedi seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan yavru kedi daha sonra serbest bırakıldı.

