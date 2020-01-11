A Milli Takım’a ‘asker selamı’ ödülü

Doğan Gündoğdu - Osman Bakır / İSTANBUL () - BAĞCILAR Belediyesi ve Medipol Üniversitesi işbirliği ile 2019 yılına damga vuran olaylar ve en başarılı gazeteciler görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu. "Yılın En Dikkat Çekici Olay Kahramanı" ödülüne ‘asker selamı’ ile dünya gündemine gelen Türk Milli Takımı layık görüldü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nden 2019 yılının haber kahramanları, yılın en başarılı muhabir, köşe yazarı ve televizyon programcıları ödüllerini aldı. Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi’nin işbirliği ile yapılan ödül töreninde, ödüller öğrencilerle yapılan anketler sonrası belirlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, gazetecilere ödüllerini bizzat takdim etti.

“MESELE VATAN VE BAYRAK İSE GERİSİ TEFERRUAT OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Başkan Çağırıcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada zor şartlara rağmen işini en iyi şekilde yapan gazetecilerin önemine vurgu yaparak “15 Temmuz’da Türkiye’de medyanın tutumunu ve demokrasiye sahip çıkmasını bir kez daha takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Mesele vatan ise mesele bayrak ise gerisi teferruat olduğunu gördük” dedi.

A MİLLİ TAKIM’A ASKER SELAMI ÖDÜLÜ

Yaklaşık 2 bin üniversite öğrencisinin katıldığı ankette "Yılın En Dikkat Çekici Olay Kahramanı" ödülüne ‘asker selamı’ ile dünya gündemine gelen Türk Milli Takımı layık görüldü. ‘Yılın En Cesur Kahramanı’ ödülü geçen yıl Eylül ayında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde engelli arkadaşlarını kaderlerine terk etmeyip sarsıntıya rağmen okul binasından çıkmasına yardım eden Sultangazi Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya’ya verildi.

Öğrencilerin anketi ile belirlenen gazete ve televizyon dünyasının isimleri:

‘Yılın En İyi Kadın TV Haber Sunucusu’ Ece Üner (Show Tv), ‘Yılın En İyi Erkek TV Haber Sunucusu’ Cem Öğretir (ATV), ‘Yılın En İyi Çevre Programı’ Ilgaz Gürsoy (NTV), ‘Yılın En İyi Televizyon Kadın Muhabiri’ Elif Akkuş (TRT), ‘Yılın En İyi Televizyon Erkek Muhabiri’ Emre Kol (TGRT), ‘Yılın En İyi TV Tartışma Programı’ Didem Arslan Yılmaz (Habertürk), ‘Yılın En İyi Köşe Yazarı Nuh Albayrak (Star Gazetesi), Yılın En ‘Başarılı Erkek Gazete Muhabiri’ Bünyamin Aygün (Milliyet), ‘Yılın En Başarılı Kadın Gazete Muhabiri’ Ayşegül Usta (Hürriyet), ‘Yılın En Başarılı Kadın Ekonomi Programcısı’ Berfu Güven (Ntv), ‘Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Programcısı’ Sadi Özdemir (24 TV), ‘Yılın En Başarılı Kadın Ekonomi Gazetecisi’ Seda Tabak (Sabah), ‘Yılın En Başarılı Erkek Ekonomi Gazetecisi’ Necmettin BATIREL (Türkiye Gazetesi), ‘Yılın Kahraman Muhabiri’ Mustafa Yalçın (AA), ‘Yılın En İyi Kadın Spor Programcısı’ Setenay Cankat (Aspor), ‘Yılın En İyi Erkek Spor Programcısı’ Ercan Taner (Bein), ‘Yılın En İyi TV Spor Programı’ Beyaz Futbol (Beyaz TV), ‘Yılın En İyi TV Gündüz Kuşağı Programı’ Tatlı Sert/ Müge Anlı (Atv), ‘Meslek Onur Ödülü’ Avni Özgürel, ‘Duyarlılık Özel Ödülü’ Buket Aydın (Kanal D), ‘Çevre Özel Ödülü’ Gökhan Karakaş (Milliyet), 'Meslekte 20. Yıl Özel Ödülü' Nazlı Çelik (Star)