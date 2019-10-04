99 yaşında yaşamını yitiren gazi, askeri törenle uğurlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 99 yaşında yaşamını yitiren gazi Mehmet Araç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1941 yılında vatani görevini yaparken Çorum'dan İstanbul'a telsiz götürmek isterken, binmek istediği trenin hareket etmesi sonucu düşüp sol bacağını kaybeden, evli ve 3 çocuk babası gazi Mehmet Araç, dün saat 20.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi, İstiklal Caddesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Gazi Araç için bugün öğlen Alaşehir Pazar Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, gazi Araç'ın ailesi ve yakınları, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Halil Koç, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Araç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Araç'ın Alaşehir Asri Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.