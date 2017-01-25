96 yaşındaki adamı FETÖ tehtidiyle dolandıracaktı

Çağatay KENARLI,/İSTANBUL,() Kadıköy'de 96 yaşındaki İbrahim B.'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, İbrahim B.'ye hesabından FETÖ'ye para transferi yapıldığını söyleyerek paraları çekmesini istedi. Dolandırıcı, görevli bir polis memurunun gelerek parayı alacağını söyledi.



DURUMDAN ŞÜPHELENİNCE POLİSİ ARACI



İbrahim B., hesabında bulunan 105 bin lirayı çekerek hazırlamaya çalıştığı sırada durumdan şüphelenerek polis ekiplerini aradı.



Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim B.'nin Bostancı'daki evinin çevresinde paraları almaya gelen kişiyi yakalamak için beklemeye başladı.

PARA DOLU ZARFI ALINCA YAKALANDI



İbrahim B.'nin evine gelerek, kendisini Güven Timlerinden polis memuru Hakan olarak tanıtan şüpheli İsmail B.(27) para dolu zarfı teslim aldığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIKTAN KAYDI VAR



İsmail B.'nin emniyette yapılan detaylı incelemesinde 7 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail B. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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