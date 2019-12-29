9 yıl önce kurtarılan deniz kaplumbağası ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından 9 yıl önce misinaya takılı olarak bulunan ve kurtarılan 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağası, bu kez ölü bulundu.

Kuşadası Kadınlar Denizi Sahil'ne vuran bir deniz kaplumbağası olduğu bilgisini alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi bölgeye gitti. Ekiplerin yaptığı incelemede deniz kaplumbağasının misinaya takılarak öldüğü tespit edildi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "9 yıl önce Kuşadası kıyılarında, balık avlamak için denize bırakılmış olan paragatlara, Ceratta Caretta türü iribaş bir deniz kaplumbağası dolanmıştı. Balıkçının bize yapmış olduğu ihbarla paragata dolanan deniz kaplumbağası, misinalardan kurtarılmak üzere tekneye alınmıştı. Teknede üzerindeki misinalar temizlenen ve herhangi bir yarası bulunmayan deniz kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü'ne ait TR-Y 2810 numaralı marka takılarak tekrar denize bırakılmıştı. Dün bulunanın üzerindeki markayı incelediğimizde de 9 yıl önce Kuşadası kıyılarında misinalardan kurtardığımız kaplumbağa olduğunu gördük" dedi.

Ölen kaplumbağanın önceki ve bugün yapılan ölçümlerini kıyasladıklarında, önemli bir farklılık olduğunu, ne kadar büyüdüğünü gözlemlediklerine dikkati çeken Sürücüsü, "Bu tip veriler bilim dünyası için kaplumbağaların yılda ne kadar büyüdüklerini belirlemek açısından önemli. Bu durum, kaplumbağalarda yapılan markalama çalışmalarının ve ölü kaplumbağaların ihbarlarının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor" diye konuştu.

'NERELERİ DOLAŞTIĞI ARAŞTIRILACAK'

Sürücü, Kuşadası'nda daha önce kurtarılan bir deniz kaplumbağasının, 9 yıl sonra tekrar Kuşadası civarında ölü olarak gözlenmesinin ilginçliğine dikkat çekerek, "Deniz kaplumbağalarında dişi bireylerin üreme ve beslenme alanlarına sadık oldukları bilinen bir bilimsel gerçektir. Bu erkek bireyin keratin plağından aldığımız örnekle kararlı izotoplar kullanarak geçen bu 9 yıllık süre içinde nerelerde bulunduğunu Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile yaptığımız iş birliği sonucunda ortaya koyacağız" dedi.



