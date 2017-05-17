9 yaşındaki Kaan, resim sergisi açtı

SİVAS'ta 9 yaşındaki Kaan Çamlıbel, yağlı boya ve sulu boya çalışmalarından oluşan ilk resim sergisini açtı.Sivas'ta Selma ve Fuat Çamlıbel çiftinin tek çocuğu olan ve üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören Kaan Çamlıbel, kendi çalışmalarından oluşan resim sergisi açtı. Aynı zamanda Reşit Akif Paşa İlkokulu 3'üncü sınıfında okuyan Kaan Çamlıbel, resim öğretmeni Ahu Gaye Kaya'nın desteğiyle toplam 65 resim çizdi. Küçük ressam, çizdiği yağlı boya ve sulu boya resimlerden 47'sinin yer aldığı ilk kişisel sergisini açtı. Alışveriş Merkezi içinde bulunan Sanat Galerisi'nde düzenlenen açılışa Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Türkiye'deki Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) kurucusu Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez, Kaan'ın ailesi, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Küçük ressam Kaan, resim sergisi açmaktan mutlu olduğunu belirterek, resimlerini bazen bakarak bazen de hayal ederek çizdiğini söyledi."ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK"Kaan Çamlıbel'in iki yıldır profesyonel olarak resim çalışması yaptığını söyleyen annesi Selma Çamlıbel, "Oğlumun ilk sergisi, çok heyecanlı ve mutluyum. Şu an sergimizde 47 resim var. Kendisi resimlerini yaptıktan sonra herkesin görmesini istedi. 'Sergi açalım' dediğimizde Kaan çok sevindi. Sergi gününü de heyecanla bekledi. Kaan 2.5 yaşlarındayken kağıt ve kalemle çizmeyi seviyordu. O yaştan itibaren ilgisi başlamıştı. Yaşı ilerledikçe boyalarını aldık. Resime olan ilgisi ve sevgisinden dolayı öğretmeniyle birlikte çalışmalara başladı. Biz Kaan'ı bu alanda desteklemeyi düşünüyoruz. Kendisi resim yapmak istediği sürece biz yanındayız" dedi.Kaan'ın Görsel Sanatlar öğretmeni Ahu Gaye Kaya ise, "Kaan'la bir süre önce tesadüfen tanıştım. Beraber çalışmalar yapmaya başladık. Yeteneğini keşfettik. Zaten ailesi bunun farkındaydı. Kaan benimle çalıştıktan sonra daha da ileriye gitmesi için elimizden geleni yaptık. Çok yetenekli bir çocuk. Bu yaştaki çocuğun böyle şeyler çıkarması gerçekten mucizevi. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Daha iyi şeyler başarabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Sergi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

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