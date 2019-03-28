9 yaşındaki Hilal Beyza, 14 bin lira bulunursa duyabilecek

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da yaşayan ve doğuştan işitme engelli olan 9 yaşındaki Hilal Beyza Bozan'a 7 yıl önce ameliyatla takılan işitme cihazının kullanım süresi dolunca, küçük kızın dünyayla iletişimi kesildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) fiyatı 26 bin lira olan işitme cihazının 12 bin lirasını karşılarken, asgari ücret ile çalıştığını belirten Kadri Bozan kalan 14 bin lira için yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Baba Bozan aldığı asgari ücret ile ancak ailesinin geçimini sağlayabildiğini belirtirken, küçük Hilal Beyza veteriner olmak istediğini söyledi.

DUYMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKMEYE BAŞLADI

Yenişehir İlçesi'nde ikamet eden ve 3 çocuğundan 2'si işitme engelli olan Kadri Bozan'ın kızı Hilal Beyza 2012 yılında Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan koklear implant ameliyatı sonrası takılan işitme cihazı ile duymaya başladı. Hilal Beyza, cihazının 7 yıl olan kullanım süresi Ocak ayında dolunca duymada güçlük çekmeye başladı.

'KIZIMIN CİHAZININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR'

Üç çocuğundan ikisinin işitme engelli olduğunu ve geçen yıl oğlunun işitme cihazını güçlükle alabildiklerini ifade eden baba Bozan, "Şimdi kızımın cihazının değişmesi gerekiyor. Çünkü 7 yıldan sonra cihazların yenilenmesi gerekiyor. Cihaz belli bir süre sonra işlevini yitiriyor. Şu an kızım eski cihazıyla net olarak duyamıyor. Yeni cihazın alımı için firmaya başvurduk ama cihazın 26 bin TL olduğunu, bu tutarın 12 bin TL'sini SGK'nın karşıladığını ve geriye kalan 14 bin TL'yi de şahsımın karşılaması gerektiğini söyledi. Asgari ücretle çalışan bir birey olarak bunu karşılamam mümkün değil. Bu konuda devlet büyüklerinden ve yetkililerinden yardım bekliyoruz" dedi.

'VETERİNER OLMAK İSTİYORUM'

Büyüyünce veteriner olmak istediğini kaydeden Hilal Beyza, "Hayvanları iyileştirmek için veteriner olmak istiyorum. Cihazım çok pahalı alamıyoruz. Babamızın o kadar parası yok. Ağabeyime de yeni aldık. Yeni cihaz alsak duyabiliyorum" diye konuştu.

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