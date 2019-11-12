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9 yaşındaki çocuğun 397 suç kaydı çıktı
Ali ABLAY/ İSTANBUL, () MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı. Güvenlik...
GENEL 12.11.2019, 12:59
Ali ABLAY/ İSTANBUL, () MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının artış göstermesinden sonra çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştirdiğini belirlediği B.G'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki B.G.’nin hırsızlık, kapkaç ve yankesicilik suçlarından toplam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı gözlem evine götürüldü.
(FOTOĞRAF)
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