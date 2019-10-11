9. Malatya Film Festivali 15 Kasım'da başlıyor

İSTANBUL, () İSTANBUL'da düzenlenen basın toplantısında 15-19 Kasım tarihleri arasında bu yıl 9’uncusu düzenlenecek "Malatya Film Festivali" hakkında bilgiler verildi. Fatih'te bir otelde yapılan toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, sanatçılar Oktay Kaynarca ve Müfitcan Saçıntı katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya sinemaya yabancı değildir. Malatya güzel sinema oyuncuları çıkarmış bir ildir. Ben işin araç değil amaç boyutundayım. Sanatın, sanat için toplumdaki değerleri temayüz ettirmek için mi yapıldığını yoksa toplumun değerleri ile örtüşmeyen kendi egosunu tatmin etmek için mi yapılıyor, bunun ayrımını yapmak durumundayız. Biz sanatın toplumun özgür düşünebilmesi, değerlerini ortaya çıkarması için yapılmasından yanayız. Oynadığımız hayat sinemasında rollerimizin güzel olması lazım” dedi.

Festival direktörü yönetmen Haydar Işık ise, festival kapsamında yapılacak etkinliklerden söz etti. Işık, "Engelsiz sinemalar, kimsesiz çocuklar için ve sinemaya gönül vermiş ancak maddi imkanı olmayanlar için sinema eğitimi verilecek. Festivalin ilk günü set kurulacak ve çekilen filmleri izleyeceğiz. Ardından belki köye bir film gelir etkinliği ile ulaşımı zor olan köylere sinema götüreceğiz, film izleteceğiz. Ayrıca sinema atölyesi, huzurevi ve cezaevlerinde film gösterimleri olacak” dedi.

FESTİVALİN ÖZGÜR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Oyuncu Oktay Kaynarca da "Malatya Festivali benim için bir Malatyalı olarak çok özel oldu, manevi olarak elimden gelen bütün desteği vereceğim. Bu tarz işlerin yapılması kolay olmuyor, o yüzden sayın başkana kolaylıklar diledim ve elimden geleni yapacağıma söz verdim" dedi. Festivalin siyasetten uzak olması gerektiğini belirten Kaynarca, "Bu tarz işlerin siyasetten uzak olması gerekiyor, bunu başkana söyledim ve bu konuya çok dikkat edeceklerinin sözünü aldım" dedi. Kaynarca, "Ben festivallerin özgür olmasından yanayım ve inanıyorum, eğer bu organize edilmezse içi boş ve anlamsız kalır" diye konuştu.

Festivalde 'En iyi Film'e Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 bin lira ödül verilecek. Ulusal yarışmada ayrıca, 'En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), Türk Sinemasına Katkı Ödülleri' de verilecek. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışma ödülleri bu yıl artarak En İyi Kısa Film'e 15 bin lira, ikinci filme 10 bin lira, üçüncü filme ise 7 bin 500 lira ve Kristal Kayısı ödülü verilecek.

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