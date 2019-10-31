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9 kişinin öldüğü tren kazasında 10 kişi için iddianame (2)

İDDİANAMEDE 92 MÜŞTEKİ YER ALDI Ankara Cumhuriyet savcıları Ejder Oğuz Özdemir ve Hasan Gönen tarafından hazırlanan iddianamede 92 müşteki yer aldı. İddianamede, olay yeri tespit tutanağının yanı sıra kazayla ilgili TCDD müfettişleri...

GENEL 30.10.2019, 18:49
9 kişinin öldüğü tren kazasında 10 kişi için iddianame (2)

İDDİANAMEDE 92 MÜŞTEKİ YER ALDI
Ankara Cumhuriyet savcıları Ejder Oğuz Özdemir ve Hasan Gönen tarafından hazırlanan iddianamede 92 müşteki yer aldı. İddianamede, olay yeri tespit tutanağının yanı sıra kazayla ilgili TCDD müfettişleri ve savcılık tarafından oluşturulan bilirkişi raporları da yer aldı. Olayın meydana gelişinde sabotaj ve herhangi bir terör örgütü bağlantısı olduğuna dair tespit ve delilin bulunamadığı belirtilen iddianamede, Yüksek Hızlı Trenlerin Ankara- Sincan arasında sinyalizasyon sistemini henüz tamamlanmadığından kendileri için inşa edilen 2 hattı (HAT 1 ve HAT 2'yi) kullanarak TMİ (Tren trafiğinin merkezden telefonla idaresi) sistemi ile sevk edildiklerinin tespit edildiği anlatıldı.
'USULÜNE UYGUN İNTİBAK EĞİTİMİ YAPILMADI'
İddianamade, YHT Ankara Bölge Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü'nce yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Duran Yaman ile Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürü Ünal Sayıner imzalı, Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdür Yardımcısı Ergün Tuna tarafından paraflanan yazıyla garlarda yeteri kadar tren teşkil memuru (makasçı) bulundurulmasının istenildiği, ancak bu sayının tam olarak belirtilmediği, bunun kaza sırasında Ankara Gar Müdür Yardımcısı olan Kadir Oğuz'un takdirine bırakıldığının tespit edildiği anlatıldı. Tutuklu bulunan makasçı Osman Yıldırım'ın Samsun'dan geçici görevle geldiği ve usulüne uygun intibak eğitimi yaptırılmadığı, olaydan 6 gün sonra da intibak eğitiminin yaptırıldığı, ancak belge düzenlemesinin unutulduğu belirtilerek tutanak düzenlendiği ifade edildi. Makasçı Osman Yıldırım'ın, 13 saat görevlendirildiği, tek başına olduğu, YHT Gar'dan çıkış yapacak trenlerin Hat 1'e girişini sağlayan M74 numaralı S makasını değiştirmeyi unuttuğunun kamera görüntüleriyle tespit edildiği ve kazanın meydana gelişinde kusurlu olduğu belirtildi.
ŞÜPHELİLERİN KUSURLARI TEK TEK ANLATILDI
Diğer şüphelilerin de neden kusurlu bulunduklarının tek tek anlatıldığı iddianamede şu bilgiler yer aldı:
"Şüpheliler TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD  8'inci Bölge (YHT Ankara) Müdürü Duran Yaman, TCDD  8'inci Bölge (YHT Ankara) Müdürlüğü'nde Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, TCDD  8'inci Bölge (YHT Ankara) Müdürlüğü'nde Trafik Servis Müdür Yardımcısı Ergün Tuna, Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü'nün 7 Aralık 2018 tarihli 456167 sayılı YHT H1, H2 yollar ve Ankara Gar trafik konulu yazısının risk analizi yaptırılmadan bu konuda herhangi bir talepte bulunulmadan 9 Aralık 2018 tarihinde uygulanmaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin YHT Ankara Gar'a kabul ve sevk işlemlerinin doğu cihetten batı cihete alınması işleminin yapıldığı, buna rağmen gerekli önleyici tedbirleri almadıkları için kazanın oluşumunda kusurlu oldukları anlaşıldı."
Ayrıca iddianamede, olaydan 3 gün sonra 16 Aralık'ta yazılan yazı ile daha önceki emirlerle kurallara bağlanan Ankara YHT Gar Trafik düzenlemelerine ilave tedbirler getirildiği ifade edildi.
'KAZADAN SONRA DİREKLERE 'H1, H2' YAZILDI'
Kazadan sonra seyir izin belgesine hat numarası yazılmaya başlandığı belirtilen iddianamenin devamında şüpheliler Mükerrem Aydoğdu, Recep Kutlay, Duran Yaman, Ünal Sayıner ve Ergün Tuna hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Kazadan sonra sinyal direklerine H1, H2 yazıldığı, kazadan sonra yayınlanan 25 Ocak 2019 tarihli yazı, 22 Şubat 2019 tarihli yazı ile risk analizleri ile ilgili olarak ortaya çıkan eksikliklerin bulunması nedeniyle kazanın meydana gelişinde kusurlu oldukları kanaatine varılmıştır."
'RAMAK KALA OLAYLARINA KARŞI TEDBİR ALMADILAR'
İddianamede, TCDD Genel Müdürlüğü Emniyet ve Kalite Yönetimi (EKAY) Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın'ın ise kazadaki kusuru şöyle anlatıldı:
"Kazaya yakın çeşitli tarihlerde birçok kez ters makastan çıkma hadisesi yaşandığından manuel makas operasyonları konusunda bir zafiyet olduğu anlaşılmasına, söz konusu kazanın habercisi olan bu ramak kala olaylardan Bölge Müdürü Duran Yaman, Servis Müdürü Ünal Sayıner imzalı 4 Aralık 2018 tarih ve 450296 sayılı yazısı ile bazı tedbirler alınmasına ve söz konusu ramak kala olayların çok iyi bilindiği anlaşılmasına rağmen, ramak kala olaylara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmaması, emniyet yönetim sisteminin doğru çalışmadığının göstergesi olduğundan, bu konuda gerekli tedbirleri almayarak kusurlu olduğu kanaatine varıldı"
GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ DOSYASI AYRILDI
İddianamede, bilirkişi raporunda kusurlu olduklarına dair kanaat bildirilen dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, dönemin TCDD Genel Müdür Yardımcısı şu anki Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile İsmail Çağlar hakkındaki soruşturmanın ilgili bakanın iznine bağlı olduğu belirtilerek,  "Soruşturma izni alınmasının uzun sürmesi ihtimaline binaen tutuklu şüpheliler açısından soruşturmanın gecikmemesi için evrakın tefrik edilerek soruşturma defterinin Başsavcılığımız Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi" denildi.  
Kazada ölen makinistler Adem Yaşar, Hulusi Böler, şüpheli olmasına rağmen olaydan sonra yaşamını yitiren YHT Ankara Gar Müdürü Talip Ünal ile kazada kusuru olmadığı belirlenen makinist Kadir Ünal hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği belirtildi.

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