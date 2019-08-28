9 günlük tatilde elektrik tüketimi yüzde 27 düştü

KURBAN Bayramı’nda İstanbullular tatili uzun tutunca 10-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi yüzde 27 azaldı. Tatil boyunca en düşük tüketim bayramın birinci günü yaşandı. Sanayi abonelerinin yoğun olduğu Hadımköy ve Beylikdüzü’nde ise rekor oranda düşüşler gözlendi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Kurban Bayramı tatilinin elektrik tüketimi üzerindeki etkisine dair özel bir çalışma hazırladı. Özellikle bayram tatilinin hafta başına gelmesi, iki hafta sonunun birleştirilerek tatil süresinin uzatılmasının da etkisi ile İstanbullular sahillere koşarken tarihi kentteki elektrik tüketimi de düştü.

BEDAŞ uzmanlarının tespitlerine göre bu yıl 10-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı nedeniyle tatillerini uzatarak şehir dışına çıkanlar olmasaydı elektrik tüketimi yaklaşık 693 bin MWh olacaktı. Ancak bayram tatilinin etkisi ile bu tarihler arasında İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi yüzde 27’lik bir düşüşle 505 bin 620 MWh olarak gerçekleşti. Sadece arife günü ve Kurban Bayramı özelinde bakıldığında ise normal günlere göre elektrik tüketiminde yüzde 31’lik bir gerileme tespit edildi.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ HADIMKÖY’DE YAŞANDI

BEDAŞ’ın çalışmasına göre dört günlük bayram tatili boyunca yani 11-14 Ağustos günleri arasında oransal olarak elektrik tüketiminin en çok düştüğü bölge yüzde 75 gibi yüksek bir oranla Hadımköy oldu. Miktar açısından bakıldığında ise söz konusu dört gün boyunca toplam 9 bin 340 MWh’lik gerileme ile Beylikdüzü öne çıktı. Beylikdüzü’nde düşüş yüzde 44’ü buldu. Rekor düşüşlerin yaşandığı her iki bölgede de sanayi abonelerinin yoğun olması bu gerilemenin en büyük sebebi olarak gösterildi.

ARİFE GÜNÜ HAZIRLIKLA GEÇTİ

Arife ve Kurban Bayramı tarihlerindeki elektrik tüketimi incelendiğinde söz konusu beş gün içinde en düşük tüketim 49 bin 917 MWh ile bayramın birinci günü yaşandı. Beş gün içinde en yüksek tüketim, bayram hazırlıklarının yaşandığı arife günü gerçekleşti. İstanbul Avrupa Yakası’nda arife günü elektrik tüketimi 60 bin 370 MWh seviyelerini buldu.

PERŞEMBE CUMA RESMİ TATİL OLMAYINCA GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi geçen yılki Kurban Bayramı ile karşılaştırıldığında ise yüzde 3,4 arttı. 2018 yılında pazartesi gününe gelen Kurban Bayramı nedeniyle cuma günü de resmi tatile dahil edilmiş ve hafta sonları ile tatil günü sayısı dokuza çıkmıştı. Bu yıl ise bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar’a rastlayınca perşembe ve cuma günü tatil dışında tutuldu. 14 Ağustos’tan itibaren İstanbul’a geri dönüşler başlayınca da 2018 yılında dokuz günlük sürede 493 bin 59 MWh elektrik tüketimi kaydedilirken bu yıl aynı sürede elektrik tüketimi 505 bin 464 MWh seviyesine çıkarak geçen yılın üzerinde gerçekleşti.