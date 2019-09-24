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9 aylıkken yüzü yanan Firdevs'e doku nakli
ANTALYA'da, 9 aylıkken yangında yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs Tatar'a (15), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 5 saat süren ameliyatla vücudundan doku nakli yapıldı. Tatar ailesinin Şırnak'taki evi, Firdevs...
GENEL 24.09.2019, 17:20
ANTALYA'da, 9 aylıkken yangında yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs Tatar'a (15), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 5 saat süren ameliyatla vücudundan doku nakli yapıldı.
Tatar ailesinin Şırnak'taki evi, Firdevs henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5'incisi olan Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümü, alevlerin sardığı yandı. Firdevs Tatar, Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 80 ameliyat oldu. Tatar, bu kez de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından dün ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Tatar'a vücudundan doku nakli gerçekleştirildi. Yoğun bakım servisine alınan Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BALONLA ŞİŞİRİLEN DOKU, YÜZÜNE NAKLEDİLDİ
Ameliyat ekibinden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın kendi dokusunu balonla şişirip, yüzüne naklettiklerini belirterek, "Kendi dokusu olmasına rağmen yine de birtakım işlemlerden geçirdik. Önümüzdeki günlerde nakil işlemiyle ilgili yapacağımız birkaç operasyon daha var. Şu an yüzü tümüyle kapalı. Geçireceği küçük operasyonlar sonucu güzel bir görünüme kavuşacak. Şu an kendisi steril odada. Takiplerini yapıyoruz" dedi.
Tatar ailesinin Şırnak'taki evi, Firdevs henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5'incisi olan Firdevs'in yüzü ve vücudunun büyük bölümü, alevlerin sardığı yandı. Firdevs Tatar, Çukurova Üniversitesi Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugüne kadar yaklaşık 80 ameliyat oldu. Tatar, bu kez de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından dün ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda, Tatar'a vücudundan doku nakli gerçekleştirildi. Yoğun bakım servisine alınan Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BALONLA ŞİŞİRİLEN DOKU, YÜZÜNE NAKLEDİLDİ
Ameliyat ekibinden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın kendi dokusunu balonla şişirip, yüzüne naklettiklerini belirterek, "Kendi dokusu olmasına rağmen yine de birtakım işlemlerden geçirdik. Önümüzdeki günlerde nakil işlemiyle ilgili yapacağımız birkaç operasyon daha var. Şu an yüzü tümüyle kapalı. Geçireceği küçük operasyonlar sonucu güzel bir görünüme kavuşacak. Şu an kendisi steril odada. Takiplerini yapıyoruz" dedi.
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