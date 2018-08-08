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8.8.2018'de Galatasaray formalarıyla nikah

ADANA'da Galatasaray fanatiği çift, evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 8.8.2018 tarihi olan bugün nikah kıydırdı. ​Galatasaray taraftarı Faik Köroğlu (23) ile Kezban İşgüzar (22), takımlarının formalarını...

8.8.2018'de Galatasaray formalarıyla nikah
ADANA'da Galatasaray fanatiği çift, evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 8.8.2018 tarihi olan bugün nikah kıydırdı.
​Galatasaray taraftarı Faik Köroğlu (23) ile Kezban İşgüzar (22), takımlarının formalarını giyerek Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'ndeki nikah törenlerine geldi. Gelin İşgüzar, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nihahta, 'Eş olarak kabul ediyor musunuz?' sorusuna, "Sarısı kırmızısıyla sonsuza kadar evet' yanıtı verirken, damat Köroğlu ise, "1905 kez evet' cevabını verdi.
Başkan Karalar'ın 1905'in bir rakam olduğunu belirtmesinin üzerine Köroğlu, yeniden mikrofonu eline alıp, "Sonsuza kadar evet" diye bağırdı. Davetlilerin alkışlarını alan Galatasaraylı çift, kendileri için özel olması için bu tarihi seçtiklerini söyledi. Başkan Karalar, evlilik cüzdanını geline verip, mutluluklar diledi.

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