880 bin istihdam hedefleniyor

ANKARA()-ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü"nün TOBB İkiz Kuleler'deki imza törenine katıldı. Törende Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı çerçevesinde toplam hedeflenen istihdamın 880 bin olduğu açıklandı.

Müzezzinoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında işçi, işveren, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dinlendiğini aktardı. Bakan Müezzinoğlu,

söz konusu program kapsamında 81 ilde toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceklerini bildirdi.

YENİ MEZUNUN ÜCRETİNİN YARISI DEVLETTEN

Müezzinoğlu, üniversiteden yeni mezun olanların mevcut istihdama ek olarak istihdam edilmesi halinde ilk yıl net asgari ücretin yüzde 50'si, ikinci yıl ise yüzde 25'i kadar destekleyeceklerinde vurgularken İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan da imzalanan protokol ile istihdam artışını hedeflediklerine belirterek , TOBB ile iş birliği kapsamında 252 noktada hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini söyledi. Hedeflenen toplam istihdamın 880 bin olduğu kaydedildi.