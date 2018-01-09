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88 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ'de, yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi, Hasan Sever, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.  Argıncık Camikebir Camii'nde kılınan cenaze namazına...

88 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
KAYSERİ'de, yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi, Hasan Sever, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 
Argıncık Camikebir Camii'nde kılınan cenaze namazına 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Sever'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi konuşan Balcı, "Derneğimize kayıtlı olan 26 Kore gazimiz vardı. Bu gazilerimiz arasında olan Hasan amcamız vefat etti. Bugün cenazesine geldik. Bizim 25 Kore gazimiz kaldı. Hasan amcamız çok değer verdiğimiz bir gazimizdi. Hayırsever, fedakar bir amcamızdı. Kore savaşında fiilen bulunmuş, 4'üncü kafile olarak gitmişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.
Camikebir Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından 10 çocuk babası Kore gazisi Sever, Argıncık mezarlığında toprağa verildi.

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