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88 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını Kore Gazisi Derviş Akgül (88), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Derviş Akgül için merkeze bağlı Kızılcahöyük köyünde...

88 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını Kore Gazisi Derviş Akgül (88), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi Derviş Akgül için merkeze bağlı Kızılcahöyük köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı. Gazi Akgül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Akgül'ün cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınıp, köy mezarlığında toprağa verildi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Derviş Akgül'ün eşi Rabia Akgül'e ve çocuklarına başsağlığı diledi.

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