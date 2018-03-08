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85 yaşında ilk kez 'Kadınlar Günü'nü kutladı

ANKARA'nın Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, ilçede düzenlenen programda kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinliğe katılan 85 yaşındaki Melek Yıldırım, ilk kez kadınlar gününün kutlandığını söyledi.  Balâ ilçesi...

85 yaşında ilk kez 'Kadınlar Günü'nü kutladı
ANKARA'nın Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, ilçede düzenlenen programda kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinliğe katılan 85 yaşındaki Melek Yıldırım, ilk kez kadınlar gününün kutlandığını söyledi. 
Balâ ilçesi Küçükcamili Mahallesi'nde muhtar Nevzat Konukçu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Programa, Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan ile mahallede bulunan kadınlar ve öğretmenler katıldı. Belediye Başkanı Arif Kaplan burada kadınlar arasında en yaşlı olan 85 yaşındaki Melek Yıldırım'a çiçek vererek Kadınlar Günü'nü kutladı. 7 çocuk annesi ve 35 torun sahibi olduğunu belirten Melek Torun, ilk kez kadınlar gününü kutladığını söyleyerek, "Kadınlara erkekler iyi baksınlar, kadınları dövmesinler, öldürmesinler" dedi. Başkan Arif Kaplan ise, tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak, "Kadınlarımız başımızın tacıdır. Bir gün değil her gün kadınlar günü kutlasak azdır, her günün kadınlarımız için güzel olmasını istiyorum. Burada sizlerin huzurunda, Afrin şehitlerimizin ve tüm şehitlerimizin annelerinin ellerinden öpüyorum" dedi.

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