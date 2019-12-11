istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan'dan ilk açıklama

85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde...

GENEL 11.12.2019, 18:12
85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan'dan ilk açıklama
85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde Episkopos Sahak Maşalyan için karşılama töreni düzenlendi.
Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde yapılan 85. İstanbul Ermeni Patriği seçiminde oyların 102'sini alan Episkopos Sahak Maşalyan, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçildi. Seçimin ardından Episkopos Sahak Maşalyan açıklama yaptı.  "Bugün 85. Türkiye Ermenileri Patriği olarak seçilmiş olmanın kıvancını sizlerle paylaşmak isterim" diyen Maşalyan, "Müteveffa Patrik Mesrop Mutafyan'ın trajik hastalığı nedeniyle on iki yılı aşkın bir süre Patriksiz idare edilen Ermeni toplumu nihayet demokratik seçimlerle, hakkın ve halkın onayıyla yeni Patriğini seçti. İki aşamalı bu seçimde 8 Aralık Pazar günü halk kiliselerinde 102 sivil temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti. 102 sivil delegenin 89'unu kazanan Turuncu listeyle şahsımın Patrik seçilmesi zaten geçen pazar günü garantilenmişti. Bugün 102 sivil delege 17 ruhani delegeyle birleşerek 119 kişilik bir temsilciler meclisi oluşturuldu. Gizli oylamayla yapılan seçim sonucu şahsım Episkopos Sahak Maşalyan resmen Patrik seçildi. Bu seçimler için emek sarf eden ve hiçbir özveriden kaçınmayan sivil ve ruhani delegelere ve bizleri gönülden destekleyen halkımıza minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.
Maşalyan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Fatih Sultan Mehmet Han'ın izinleriyle ilk Patrik Bursalı Episkopos Hovagim'le başlayan İstanbul Ermeni Patrikliği dini ve cismani otoritesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli kurumlarından biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Ermeni toplumunu temsil makamı olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet hükümetleri döneminde de Laiklik ilkesi gereğince patriklerimiz, bugün de olduğu gibi, geleneklerimize uygun olarak seçimle iş başına gelmişlerdir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını diler, bizlere bu seçim imkanını sağlayan devletimize ve hükümetimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şahsında sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bu seçimlerin sağlıklı ve huzur içinde yapılabilmesi için hiçbir özeni esirgemeyen Sayın İçişlerimi Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya özel teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"BU SEÇİM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"
"Günümüzde bir dükkanı bile başı olmadan yönetemiyorsunuz" diyen Sahak Maşalyan, "12 yıl önce 2008'de Patriğimiz koma durumunda bir hastalığa yakalandı. O günden bu yana Patriksiz bir dönem geçirmenin elbette çok ağır sonuçları oldu. Düşünün O zaman 10 yaşında olan çocuklar bugün 22 yaşında. 8 yaşında olan çocuklar oy kullandı. Patriği görmeden büyüdü bu nesiller. Bu nedenle seçim bizim için çok önemliydi. Seçimler genellikle tartışmalarla geçer. Beğenmeyenler, itiraz edenler, mahkemeye gidenler hep olur. Ama şunu unutmayalım 1, 2 kişi mahkemeye başvurdu diye Patrik seçimlerine katılan 13 bin Ermeni'nin oyunu ve iradesini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, MAŞALYAN'I TEBRİK ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Basın toplantısı sonrası Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde Episkopos Sahak Maşalyan için karşılama töreni düzenlendi. Törene İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen pek çok kişi katıldı.
(FOTOĞRAF)
 

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
İmsak 06:40
Güneş 08:12
Öğle 13:02
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9