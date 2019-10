84 yaşında yürüyerek dağları aşıyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR'de yaşayan, 7 yaşından beri spora ilgi duyan İbrahim Taşkın (84), 20 yıldır her hafta kentin farklı bir dağında yürüyor. Yürüyüş gruplarına liderlik eden ve kendinden genç olanları arkasından 'Yavaş, yetişemiyoruz' diye serzenişte bulunduğu Taşkın, dağlar için güzellemeler de yazıyor.

İzmir'de yaşayan memur emeklisi, 2 çocuk ve 1 torun sahibi İbrahim Taşkın'ın çocukluğu Konya'da tarlada çapa yaparak, dağlarda oğlak ve kuzu otlatarak geçti. İlkokulda güreş ile başladığı spora, 1986 yılında emekli olduktan sonra 1999 yılında, doğaya olan çocukluk özlemi nedeniyle merak saldığı dağ yürüyüşü ile devam etti. 20 yıldır haftada 2 gün 7'şer saat, 15 ile 25 kilometre arasında değişen parkurlarda farklı gruplarla yürüyen Taşkın, grupların en sevilen isim oldu. Her gün saat 5'te uyanıp güne sabah yürüyüşü ve kendine özel oluşturduğu zengin kahvaltı öğünü ile başlayan Taşkın, öğlen az miktarda yemek yiyip, akşamları ise hafif yemeklerle günü bitiriyor. Çevresindekiler tarafından 'Doğa Aşığı' olarak anılan Taşkın'a, pazar sabahları evden çıkarken komşuları nereye gittiğini sorduklarında, sağlık dostlarının yanına gittiği cevabını veriyor. Uzun dağ yürüyüşü tecrübelerinin ardından, bir ay önce Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yürüyüş liderliği belgesi alan Taşkın, yaşına rağmen yürüyüş gruplarının en hızlı ismi olarak anılıyor. Taşkın, yürüyüşlerde safari şapkası, boyunluğu, Türk Bayraklı sporcu kıyafetini giyerek her hafta İzmir'in farklı bir dağında doğayla buluşuyor. Doğayı, ormanı, ağaçları çok sevdiği için yürüyüşlerde hiç yorulmadığını anlatan İbrahim Taşkın, bu sporun ona huzur ve sağlık verdiğini düşünüyor.

'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YAPILACAK EN GÜZEL ŞEY DAĞLARDA YÜRÜMEK'

Çocukluğundan beri dağ sevgisi olduğunu anlatan Taşkın, "Emekli olduktan sonra boş kalınca, sağlıklı yaşamak için yapılacak en güzel şey, dağlarda yürümek diye düşündüm. 20 yıldır her hafta farklı bir dağda yürüyorum. Germiyan ile Barbaros köyü arasındaki 16 kilometrelik bir dağ yürüyüşünde rehberlik yaptım. 2010 yılında İnebolu Kastamonu arasındaki Kurtuluş Yolu'nda 95 kilometrelik bir parkurda 3 günlük bir yürüyüşe katıldım. Şimdi yürüyüş liderliği belgemi de aldım, arkadaşlarımla dağları aşmaya devam edeceğim" dedi.

Gittiği yürüyüşlerde izlenimlerini yazmanın yanı sıra dağlarla ilgili güzelleme de yapan Taşkın, "Bizler her hafta bu dağların yürüyüşçüleriyiz, Nif ile Spil'in sümbülleriyiz, yeni açmış kırmızı beyaz gülleriyiz, kırmızı goncalara kur yapan bülbülleriyiz" sözleriyle örnek verdi.

'ONUN HIZINA YETİŞTİĞİM ZAMAN HİMALAYA DAĞLARI'NA ÇIKACAĞIM'

5 senedir İbrahim Taşkın ile beraber yürüyen Ali Bostancı (67), "İbrahim Bey grubumuzun içerisinde en tecrübeli olan kişi, bizim rehberimiz. Hafta sonları 80-100 kişilik bir grupla İzmir'in dağ ve ormanlarını geziyoruz. Bu kadar insana rehberlik yapıyor, onunla yürümek çok güzel. Sağlıklı yaşamak için herkesi doğa yürüyüşüne davet ediyorum" diye konuştu.

2010 yılından beri doğa yürüyüşü yapan Serim Çoruh (67) ise, "İzmir'in çıkmadığımız dağı, tepesi kalmadı. Bu yaz Artvin'in de bütün dağlarına çıktım. Fizik öyle olmasa da kendimi ruhsal olarak 18 yaşında hissediyorum. İbrahim Ağabey, Türkiye standartlarında örnek bir kişi. Yürüyüşlerde onun arkasından yetişemediğimiz için 'Yavaş' diye çok bağırdığım olmuştur. Bana mahsus değil, benden çok daha gençleri bile dağlarda İbrahim ağabey ile baş edemez" diye anlattı.

Timur Demirci (59) de, "Çok uzun yıllardır İbrahim ağabey ile birlikte yürüyorum. Çok iyi bir yürüyücü, yaşına göre örnek alınacak bir insan. Zaten benim de en büyük rol modellerimden biri. Her zaman da söylüyorum, dağlarda onun hızına yetiştiğim zaman Himalaya Dağları'na çıkacağım. Yakalamam çok zor. Allah vergisi bir gücü var. Dağları çok iyi ezberinde tutan, insanların güvenle arkasında yürüyebileceği bir rehber. Herkese örnek olan biri" şeklinde konuştu.